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Экономика

Фонд помощи резервистам-предпринимателям исчерпал свои возможности за четыре дня

время публикации: 12 августа 2024 г., 17:31 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 17:31
Фонд помощи резервистам-предпринимателям исчерпал свои возможности за четыре дня
Michael Giladi/Flash90

Фонд помощи резервистам-предпринимателям, созданный государством совместно с Еврейским агентством ("Сохнут") с капиталом 100 миллионов шекелей, и объявивший о начале приема заявок в конце минувшей недели, сообщил, что все его средства исчерпаны.

Фонд был создан по инициативе членов финансовой комиссии Кнессета Владимира Беляка ("Еш Атид") и Инона Азулая (ШАС).

За четыре рабочих дня в фонд были поданы около 4200 заявок на среднюю сумму 24000 шекелей (в зависимости от срока службы и размера бизнеса можно было претендовать на помощь в размере от 7 до 50 тысяч шекелей).

При этом подать заявку на получение помощи могли только резервисты, прослужившие не менее 60 дней с начала войны, чей годовой оборот сократился не менее, чем на 20%.

Более половины обратившихся в фонд сообщили о снижении оборота их бизнеса за время службы более чем на 80%.

Экономика
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