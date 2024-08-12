Фонд помощи резервистам-предпринимателям исчерпал свои возможности за четыре дня

Фонд помощи резервистам-предпринимателям, созданный государством совместно с Еврейским агентством ("Сохнут") с капиталом 100 миллионов шекелей, и объявивший о начале приема заявок в конце минувшей недели, сообщил, что все его средства исчерпаны.

Фонд был создан по инициативе членов финансовой комиссии Кнессета Владимира Беляка ("Еш Атид") и Инона Азулая (ШАС).

За четыре рабочих дня в фонд были поданы около 4200 заявок на среднюю сумму 24000 шекелей (в зависимости от срока службы и размера бизнеса можно было претендовать на помощь в размере от 7 до 50 тысяч шекелей).

При этом подать заявку на получение помощи могли только резервисты, прослужившие не менее 60 дней с начала войны, чей годовой оборот сократился не менее, чем на 20%.

Более половины обратившихся в фонд сообщили о снижении оборота их бизнеса за время службы более чем на 80%.