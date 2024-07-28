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Экономика

Открыт прием заявок от предпринимателей, находившихся на резервистской службе в мае-июне

время публикации: 28 июля 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 21:02
Открыт прием заявок от предпринимателей, находившихся на резервистской службе в мае-июне
Michael Giladi/Flash90

Компенсационный фонд налогового управления и фонд помощи резервистам ЦАХАЛа объявили об открытии приема заявок на получение дотаций для частных предпринимателей, находившихся в мае-июне на резервистской службе по срочной повестке ("цав шмоне").

Право на получение выплаты имеют частные предприниматели, проходившие резервистскую службу более 30 дней, и оборот бизнеса которых снизился из-за их отсутствия на рабочем месте.

Заявку можно подать через онлайн платформу налогового управления.

Заявка должна быть подана до 30 сентября 2024 года. Деньги будут переведены на счет в течение 14 дней с момента подтверждения права на доплату.

Дополнительную информацию можно получить в Фонде помощи резервистам ЦАХАЛа по телефону 1111 (добавочный номер 4).

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