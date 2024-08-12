Италия запретила судам под своим флагом заходить в порт Хайфы
время публикации: 12 августа 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 23:09
Итальянское управление судоходства издало запрет для всех судов, идущих под флагом Италии, заходить в порт Хайфы в связи с высоким риском военных действий.
На данный момент запрет действует до 20 августа.
В начале войны в октябре 2023 года такой же запрет для итальянских судов был издан касательно захода в порт Ашдода, продлившийся до конца февраля 2024 года.
В частности, из-за этого запрета была на несколько месяцев остановлена работа по прокладке газопровода Ашдод-Ашкелон, что обойдется израильским налогоплательщикам в лишние 140 миллионов шекелей .