Италия запретила судам под своим флагом заходить в порт Хайфы

Итальянское управление судоходства издало запрет для всех судов, идущих под флагом Италии, заходить в порт Хайфы в связи с высоким риском военных действий.

На данный момент запрет действует до 20 августа.

В начале войны в октябре 2023 года такой же запрет для итальянских судов был издан касательно захода в порт Ашдода, продлившийся до конца февраля 2024 года.

В частности, из-за этого запрета была на несколько месяцев остановлена работа по прокладке газопровода Ашдод-Ашкелон, что обойдется израильским налогоплательщикам в лишние 140 миллионов шекелей .