Клиентам "Американ Лейзер" придется доплатить за уже оплаченные процедуры

Сеть клиник эстетической медицины "Американ Лейзер" подала в суд ходатайство о приостановке исполнительного производства, назначении конкурсного управляющего и собрании кредиторов.

Согласно ходатайству, долги сети составляют около 100 миллионов шекелей, из которых 26,4 миллиона шекелей – оплата, внесенная 50 тысячами клиентов за будущие процедуры.

Как сообщает The Marker, представленный компанией суду план оздоровления включает в себя, среди прочего, доплату клиентами, уже заплатившими 6000 шекелей за 12 сеансов, по 100 шекелей за каждый сеанс, который еще не был состоялся. По оценке компании, в течение первого месяца речь идет о 10000 сеансов, а в течение второго месяца – еще о 15 тысячах сеансов, которые в совокупности принесут компании 2,5 миллиона шекелей.