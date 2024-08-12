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Экономика

Клиентам "Американ Лейзер" придется доплатить за уже оплаченные процедуры

время публикации: 12 августа 2024 г., 22:28 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 22:28
Клиентам "Американ Лейзер" придется доплатить за уже оплаченные процедуры
Photo by Chen Leopold/Flash90

Сеть клиник эстетической медицины "Американ Лейзер" подала в суд ходатайство о приостановке исполнительного производства, назначении конкурсного управляющего и собрании кредиторов.

Согласно ходатайству, долги сети составляют около 100 миллионов шекелей, из которых 26,4 миллиона шекелей – оплата, внесенная 50 тысячами клиентов за будущие процедуры.

Как сообщает The Marker, представленный компанией суду план оздоровления включает в себя, среди прочего, доплату клиентами, уже заплатившими 6000 шекелей за 12 сеансов, по 100 шекелей за каждый сеанс, который еще не был состоялся. По оценке компании, в течение первого месяца речь идет о 10000 сеансов, а в течение второго месяца – еще о 15 тысячах сеансов, которые в совокупности принесут компании 2,5 миллиона шекелей.

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Сеть клиник "Американ Лейзер" задолжала клиентам 33 млн шекелей и начинает процедуру банкротства