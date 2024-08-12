x
12 августа 2024
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2024
|
12 августа 2024
|
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 21 августа

время публикации: 12 августа 2024 г., 11:58 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 11:58
Lufthansa продлевает отмену полетов в Израиль до 21 августа
Nati Shohat/FLASH90

Авиакомпания Lufthansa, ранее отменившая полеты в Израиль до 12 августа, объявила о продлении отмены до 21 августа в связи с ситуацией в сфере безопасности в регионе.

Также Lufthansa отменила рейсы в Тегеран, Бейрут, Эрбиль и Амман.

Кроме того, Lufthansa сообщает, что до 21 августа не будет использовать для полетов воздушное пространство Ирана и Ирака.

Напомним, что в группу Lufthansa, помимо самой германской авиакомпании, также входят Brussels Airlines, Swiss Air, Austrian Airlines и Eurowings.

Ранее сегодня о продлении отмены полетов в Израиль объявила авиакомпания Ryanair.

В общей сложности рейсы в Израиль отменили такие авиакомпании как Aegean (Греция), Air Europa (Испания), Air India (Индия), Delta (США), Fly Dubai (ОАЭ), Iberia Express (Испания), ITA (Италия), KLM (Нидерланды), LOT (Польша), United Airlines (США), Vueling (Испания), Lufthansa (Германия), Swiss Air (Швейцария), Austrian Airlines (Австрия), Brussels Airlines (Бельгия), Eurowings (Германия).

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 08 августа 2024

Ryanair и ITA продлевают отмену полетов в Израиль, Blue Bird увеличивает количество рейсов