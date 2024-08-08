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Экономика

Ryanair и ITA продлевают отмену полетов в Израиль, Blue Bird увеличивает количество рейсов

время публикации: 08 августа 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 16:23
Ryanair и ITA продлевают отмену полетов в Израиль, Blue Bird увеличивает количество рейсов
Moshe Shai/FLASH90

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о продлении отмены полетов на израильских маршрутах до 23 августа "в связи с эксплуатационными ограничениями, не находящимися во власти компании".

Итальянская авиакомпания ITA объявила о продлении отмены полетов в Израиль до 10 августа.

На этом фоне авиакомпания Blue Bird Airway объявила об увеличении количества рейсов в Грецию и Кипр на пятницу, 9 августа, и субботу, 10 августа.

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