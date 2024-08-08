Ryanair и ITA продлевают отмену полетов в Израиль, Blue Bird увеличивает количество рейсов
время публикации: 08 августа 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 16:23
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о продлении отмены полетов на израильских маршрутах до 23 августа "в связи с эксплуатационными ограничениями, не находящимися во власти компании".
Итальянская авиакомпания ITA объявила о продлении отмены полетов в Израиль до 10 августа.
На этом фоне авиакомпания Blue Bird Airway объявила об увеличении количества рейсов в Грецию и Кипр на пятницу, 9 августа, и субботу, 10 августа.
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