Ryanair и ITA продлевают отмену полетов в Израиль, Blue Bird увеличивает количество рейсов

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о продлении отмены полетов на израильских маршрутах до 23 августа "в связи с эксплуатационными ограничениями, не находящимися во власти компании".

Итальянская авиакомпания ITA объявила о продлении отмены полетов в Израиль до 10 августа.

На этом фоне авиакомпания Blue Bird Airway объявила об увеличении количества рейсов в Грецию и Кипр на пятницу, 9 августа, и субботу, 10 августа.

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