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Экономика

Ryanair продлевает отмену авиасообщения с Израилем до 26 августа

время публикации: 12 августа 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 11:43
Ryanair продлевает отмену авиасообщения с Израилем до 26 августа
Flash90

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о продлении отмены полетов на израильских маршрутах до 26 августа включительно.

Ранее Ryanair объявляла о прекращении авиасообщения с Израилем до 23 августа.

Напомним, подавляющее большинство авиакомпаний-лоукостов объявили о прекращении рейсов в Израиль в связи с угрозами, исходящими от Ирана и "Хизбаллы".

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