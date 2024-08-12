Ryanair продлевает отмену авиасообщения с Израилем до 26 августа
время публикации: 12 августа 2024 г., 11:43 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 11:43
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о продлении отмены полетов на израильских маршрутах до 26 августа включительно.
Ранее Ryanair объявляла о прекращении авиасообщения с Израилем до 23 августа.
Напомним, подавляющее большинство авиакомпаний-лоукостов объявили о прекращении рейсов в Израиль в связи с угрозами, исходящими от Ирана и "Хизбаллы".