Ryanair продлевает отмену авиасообщения с Израилем до 26 августа

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о продлении отмены полетов на израильских маршрутах до 26 августа включительно.

Ранее Ryanair объявляла о прекращении авиасообщения с Израилем до 23 августа.

Напомним, подавляющее большинство авиакомпаний-лоукостов объявили о прекращении рейсов в Израиль в связи с угрозами, исходящими от Ирана и "Хизбаллы".