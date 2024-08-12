Приближенный Эрдогана объявил, что продаст долю в израильской электростанции

Турецкий холдинг Zorlu, владелец которого Ахмет Назиф Зорлу является приближенным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликовал сообщение для Стамбульской биржи, что он ведет переговоры о продаже своей доли в электростанции "Дорад" в Ашкелоне.

Объявление было сделано после волны критики в турецких социальных сетях, последовавшей за публикацией израильских СМИ о том, что электростанция "Дорад" продлила договор об электроснабжении баз ЦАХАЛа и структур министерства обороны Израиля.

Zorlu контролирует 25% акций электростанции, по 17,5% акций принадлежат компаниям "Эдельком" и "Дори Таштийот Энергия", а еще 37,5% находятся во владении государства через государственную компанию КЦАА.