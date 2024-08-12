x
12 августа 2024
|
последняя новость: 09:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2024
|
12 августа 2024
|
последняя новость: 09:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Приближенный Эрдогана объявил, что продаст долю в израильской электростанции

время публикации: 12 августа 2024 г., 08:10 | последнее обновление: 12 августа 2024 г., 08:10
Приближенный Эрдогана объявил, что продаст долю в израильской электростанции
Wikipedia. Photo: Metuboy

Турецкий холдинг Zorlu, владелец которого Ахмет Назиф Зорлу является приближенным президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликовал сообщение для Стамбульской биржи, что он ведет переговоры о продаже своей доли в электростанции "Дорад" в Ашкелоне.

Объявление было сделано после волны критики в турецких социальных сетях, последовавшей за публикацией израильских СМИ о том, что электростанция "Дорад" продлила договор об электроснабжении баз ЦАХАЛа и структур министерства обороны Израиля.

Zorlu контролирует 25% акций электростанции, по 17,5% акций принадлежат компаниям "Эдельком" и "Дори Таштийот Энергия", а еще 37,5% находятся во владении государства через государственную компанию КЦАА.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 декабря 2020

Органы планирования блокировали строительство двух новых электростанций на юге страны
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 октября 2006

"Дорад" приобретает дешевый египетский газ для крупнейшей частной электростанции