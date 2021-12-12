Два сообщества потребителей в Израиле угрожают бойкотом зарубежным интернет-магазинам

Два израильских сообщества потребителей угрожают бойкотом зарубежным торговым площадкам Wildberries и Shein после того, как они изменили условия для пользователей из Израиля.

В русскоязычном сообществе "Wildberries Израиль", в котором состоят более 26 тысяч израильтян, волна поднялась в начале месяца, когда торговая площадка сообщила о поднятии цен на доставку с 15 долларов за заказ (вне зависимости от количества товаров в корзине), до 15 - за 3 товара, при этом стоимость доставки росла на 5 долларов при добавлении еще трех товаров. Таким образом, израильтянам стало невыгодно заказывать дешевые мелочи из России, включая, канцелярские товары и сладости.

Отметим, что Wildberries подняла цены на доставку и в другие страны.

Израильских покупателей в поднятии цен на доставку возмутило еще и то, что компания Wildberries прославилась небрежной упаковкой товаров, невозможностью сдать или обменять непонравившийся товар и слабой технической поддержкой.

Еще через несколько дней Wildberries уведомил зарубежных пользователей о снижении цен: минимальная цена доставки снизилась до 13,5 доллара за заказ от 1-до 5 вещей.

С китайским магазином Shein ситуация несколько иная: владельцы магазина закрыли лазейку, которой пользовались покупатели из Израиля для того, чтобы получить дополнительные скидки. Для этого в качестве страны назначения - они указывали Турцию, где цены на товары были ниже, чем для покупателей из Израиля. После добавления товаров в корзину, пользователи указывали уже свой настоящий адрес в Израиле. Эта маленькая хитрость также позволяла получить купон на скидку, предназначавшуюся для турецких покупателей.

После того, как площадка закрыла "брешь" в своей системе, цены для израильских покупателей поднялись.

В израильском сообществе Shein Israel состоят около 130 тысяч человек. Часть из них, как в случае с Wildberries, пишут гневные письма в службу поддержки с требованием разрешить хотя бы на старых условиях реализовать свои скидочные и подарочные карты, часть - угрожают бойкотом.

Есть и третья группа покупателей, которые продолжают покупать на зарубежных площадках, так как это по-прежнему выгоднее, чем покупать дома.