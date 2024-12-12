Израильский хайтек выходит из кризиса. Экономический обзор

Где стоит локомотив израильской экономики и имеет ли политик право на глупость.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Краха хайтека не предвидится

Чуть менее года назад, когда публиковались отчеты за 2023 год, аналитики и экономические СМИ называли израильский сектор высоких технологий "локомотивом, сошедшим с рельсов", и прогнозировали ухудшение ситуации из-за затянувшейся войны и продолжающегося раскола в обществе.

2023 год действительно был плохим годом практически для всего хайтека, причем не только израильского, но и мирового – сказывались последствия бума 2021 года, начавшиеся уже во второй половине 2022 года. Когда во второй половине 2023 года мировой хайтек стал потихоньку приходить в себя, в Израиле началась война.

Однако уже промежуточные показатели середины 2024 года свидетельствовали, что израильский сектор высоких технологий выходит из кризиса. Отчеты последней недели подтверждают эту тенденцию.

Согласно данным PwC, на рынке покупок и слияний (то, что принято называть "экзит") и первичного размещения акций на биржах были заключено 53 сделки на общую сумму 13,4 миллиарда долларов. Это почти на 78% больше, чем в кризисном 2023 году. А не учитывать в статистике размещение акций на публичных площадках, то 2024 год обходит 9% и 2021 год.

Отчет венчурного фонда Vintage за первые три квартала 2024 года по мобилизации капитала стартап-компаниями показывает рост показателей и в этой исключительно важной для хайтека сфере.

Это свидетельствует, что израильский хайтек по-прежнему способен привлекать большие деньги, несмотря на год войны. Более того, в отличие от 2023 года, когда львиная доля денег шла в сектор кибербезопасности, в 2024 году распределение инвестиций гораздо более широкое, хотя лидируют по-прежнему кибербезопасность и ИИ-технологии. Также важно отметить, что, несмотря на рост негативных отношений к Израилю за границей, американские и европейские инвесторы продолжают вкладывать деньги в израильский хайтек.

В то же время отчеты указывают и на проблемы. Стоимость средней сделки резко выросла, но количество сделок выросло всего на 8 по сравнению с 2023 годом и все еще в 4,5 раза меньше, чем в 2021 году. То же самое и с раундами мобилизации капитала, причем количество раундов снизилось и по сравнению с 2023 годом. Инвесторы готовы вкладывать деньги, но предпочитают вкладывать их в более зрелые компании.

Особо стоит отметить сектор оборонных технологий, в котором сейчас наблюдается бум молодых стартап-компаний, родившихся в ходе боев в Джебалии и Рафиахе и противостояния "Хизбалле" на северной границе. Департамент разработки вооружений и технологий в министерстве обороны добавил за год 86 новых стартапов к списку компаний, с которыми он активно сотрудничает, доведя их общее количество почти до 300. И это без учета стартапов, сотрудничающих с "Мосадом" и ШАБАКом, создавшими собственные схемы сотрудничества.

В общем, можно констатировать, что "локомотив" израильской экономики по меньшей мере вернулся на рельсы. Сможет ли он в дальнейшем тянуть экономику – это уже другой вопрос. Пока что статистика свидетельствует, что количество работников в израильском хайтеке перестало расти, но это данные только последних двух лет, включавших год кризиса и год войны.

Право на глупость

Решение об отмене акциза на сладкие напитки противоречит ведущим мировым тенденциям и рекомендациям специалистов, имеет негативный эффект на здоровье населения, не несет никакой экономической целесообразности ни для госбюджета, ни для населения (в выигрыше остались только производители сладких напитков, не снизившие цены после отмены акциза, а затем еще и повысившие их). Оно было принято без предварительной подготовительной работы и без консультаций с министерством здравоохранения. И тем не менее, это решение было законным, поскольку находилось полностью в пределах полномочий министра финансов Бецалеля Смотрича. Такой ответ дали судьи БАГАЦа на иск против отмены акциза, и должен сказать, что я с ними согласен, как и в том, что само решение было исключительно политическим и крайне глупым во всех остальных отношениях.

К сожалению, право на глупость имеют не только министры, но и депутаты Кнессета. Экономическая комиссия Кнессета продвигает в эти дни три законопроекта по изменению ценообразования в водном хозяйстве, абсолютно легитимные, но имеющие существенный негативный потенциал для населения и для экономики.

В январе 2010 года вступила в силу реформа, согласно которой стоимость воды, как для домохозяйств, так и для сельского хозяйства, должна отражать реальную стоимость ее доставки конечному потребителю. Это привело к определенному росту цен на воду, но с другой стороны – позволило модернизировать инфраструктуру, сократить утерю воды из-за протечек, и построить водоопреснительные комбинаты. Как следствие, Израиль прекратил зависеть от погодных условий и уровня воды в Кинерете. На текущий момент тарифы на воду устанавливаются советом водного хозяйства, в который входят директор управления, представитель общественности, представитель министерства энергетики и представитель министерства финансов, на основании цен на электричество и ожидаемых расходов на содержание и развитие инфраструктур.

Две новые инициативы депутатов предлагают увеличить количество представителей правительства в комиссии или же передать право установки тарифов непосредственно правительству. Опыт показывает, что министры крайне не любят повышать цены даже тогда, когда это оправданно. В случае с водным хозяйством передача установки тарифов правительству будет означать, что в ближайшие несколько лет цены на воду будут заморожены, если не снижены, однако это произойдет за счет отказа от вложений в развитие водной инфраструктуры и ухудшения обслуживания систем. Через 5-10 лет такая ситуация приведет к кризису и вынудит правительство резко повышать тарифы, чтобы нагнать упущенное. К чести министра энергетики Эли Коэна, в чьем ведении находится водное хозяйство, он выступил против обеих инициатив, хотя в теории они дают ему серьезные политические рычаги влияния на протяжении его каденции.

Третья инициатива предлагает снизить цены на воду для сельского хозяйства за счет повышения тарифов для домохозяйств. Эту инициативу поддерживает, очевидным образом, министерство сельского хозяйства, утверждающее, что в противном случае усилится тенденция перехода фермеров на продукцию, требующую меньше воды.