Еще две европейские авиакомпании объявили о возвращении в Израиль
время публикации: 12 декабря 2024 г., 14:44 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 14:44
Польский авиаперевозчик LOT объявил о возобновлении полетов в Израиль с 21 декабря, а румынская бюджетная авиакомпания Bees Airlines вернется в Израиль 16 декабря.
На текущий момент возобновили полеты в Израиль азербайджанская авиакомпания AZAL и греческая Aegean.
До конца декабря должны возобновить обслуживание израильских маршрутов авиакомпании Wizz Air, Air Seychelles, Air Europa и Air Bulgaria.
Не прекращали летать в Израиль авиакомпании Fly Dubai, Etihad – 12 рейсов, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.
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