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Экономика

Еще две европейские авиакомпании объявили о возвращении в Израиль

Туризм
Авиация
время публикации: 12 декабря 2024 г., 14:44 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 14:44
Еще две европейские авиакомпании объявили о возвращении в Израиль
Moshe Shai/FLASH90

Польский авиаперевозчик LOT объявил о возобновлении полетов в Израиль с 21 декабря, а румынская бюджетная авиакомпания Bees Airlines вернется в Израиль 16 декабря.

На текущий момент возобновили полеты в Израиль азербайджанская авиакомпания AZAL и греческая Aegean.

До конца декабря должны возобновить обслуживание израильских маршрутов авиакомпании Wizz Air, Air Seychelles, Air Europa и Air Bulgaria.

Не прекращали летать в Израиль авиакомпании Fly Dubai, Etihad – 12 рейсов, Ethiopian Airlines, Tarom, HiSci, BlueBird, Tus, FlyOne, Georgian Airways, Smartwings, Cyprus Airways, "Узбекские авиалинии", Qanot Sharq, "Рэд Вингс", "Азимут" и Hinan Airlines.

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