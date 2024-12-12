Unilever вслед за "Штраусом" повышает цены на шоколад
время публикации: 12 декабря 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 10:02
Компания Unilever объявила о повышении с нового года цен на шоколадные изделия под брендами "Верет а-Галиль" и "Клик" на 12-16%.
Это второе повышение компанией цен на шоколад в этом году. В июне они были повышены на 15%.
Как и "Штраус", повысивший цены на свою шоколадную продукцию и на кофе на 14-18%, в Unilever объясняют повышение цен двухкратным ростом мировых цен на какао-бобы.