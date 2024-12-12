Unilever вслед за "Штраусом" повышает цены на шоколад

Компания Unilever объявила о повышении с нового года цен на шоколадные изделия под брендами "Верет а-Галиль" и "Клик" на 12-16%.

Это второе повышение компанией цен на шоколад в этом году. В июне они были повышены на 15%.

Как и "Штраус", повысивший цены на свою шоколадную продукцию и на кофе на 14-18%, в Unilever объясняют повышение цен двухкратным ростом мировых цен на какао-бобы.