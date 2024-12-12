Бюджет системы образования для детей с особыми потребностями вырастет на 3,6 млрд шекелей

Окончательные бюджеты министерств на 2025 год еще проходят стадию согласования, однако многое уже определено. Как сообщает "Калькалист", среди прочего определен бюджет системы образования для детей с особыми потребностями.

В 2025 году бюджет особого образования вырастет на 3,6 миллиарда шекелей и составит 17,5 миллиардов шекелей или 19,5% от общего бюджета министерства просвещения.

Для сравнения, в 2023 году бюджет системы особого образования составлял 18% бюджета министерства, а в 2024 году – 16,5%.

В системе общего образования учатся около 350 тысяч детей, 14% от общего числа детей в системе образования.