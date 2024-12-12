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Экономика

Бюджет системы образования для детей с особыми потребностями вырастет на 3,6 млрд шекелей

Инвалидность
Мин.образования
время публикации: 12 декабря 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 09:49

Окончательные бюджеты министерств на 2025 год еще проходят стадию согласования, однако многое уже определено. Как сообщает "Калькалист", среди прочего определен бюджет системы образования для детей с особыми потребностями.

В 2025 году бюджет особого образования вырастет на 3,6 миллиарда шекелей и составит 17,5 миллиардов шекелей или 19,5% от общего бюджета министерства просвещения.

Для сравнения, в 2023 году бюджет системы особого образования составлял 18% бюджета министерства, а в 2024 году – 16,5%.

В системе общего образования учатся около 350 тысяч детей, 14% от общего числа детей в системе образования.

Экономика
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