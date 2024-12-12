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Экономика

ЕЦБ и Банк Швейцарии снизили учетную ставку

Финансы
время публикации: 12 декабря 2024 г., 21:12 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 21:12
ЕЦБ и Банк Швейцарии снизили учетную ставку
AP Photo/Michael Probst

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила о снижении учетной ставки в зоне евро на 0,25% до 3%, в соответствии с прогнозами аналитиков.

Это третье снижение учетной ставки в зоне евро с начала цикла понижений.

В решении ЕЦБ отмечается продолжающееся снижение темпов инфляции

Национальный банк Швейцарии объявил сегодня о снижении учетной ставки на 0,5% до 1%, хотя аналитики прогнозировали снижение на 0,25%.

Швейцарский центробанк первым из влиятельных центральных банков начал снижать учетную ставку еще в марте 2024 года, за несколько месяцев до ЕЦБ и Федеральной резервной системы США.

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ЕЦБ снова снизил учетную ставку в зоне евро