ЕЦБ и Банк Швейцарии снизили учетную ставку

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард объявила о снижении учетной ставки в зоне евро на 0,25% до 3%, в соответствии с прогнозами аналитиков.

Это третье снижение учетной ставки в зоне евро с начала цикла понижений.

В решении ЕЦБ отмечается продолжающееся снижение темпов инфляции

Национальный банк Швейцарии объявил сегодня о снижении учетной ставки на 0,5% до 1%, хотя аналитики прогнозировали снижение на 0,25%.

Швейцарский центробанк первым из влиятельных центральных банков начал снижать учетную ставку еще в марте 2024 года, за несколько месяцев до ЕЦБ и Федеральной резервной системы США.