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Экономика

"Осем" тоже повышает цены, подорожают кофе, кетчуп, шоколад и многое другое

Цены
время публикации: 12 декабря 2024 г., 16:35 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 16:35

Компания "Осем", один из ключевых производителей продуктов питания в Израиле, вслед за другими игроками рынка объявила о повышении цен на ряд своих товаров, включая самые продаваемые марки. В частности, кофе Taster's Choice подорожает на 9%, печенье "Пети Бер" – на 7%, кетчуп подорожает на 5%.

Как сообщает экономическое издание "Калькалист", шоколад производства "Осем" и "Нестле" подорожает на 7%, на 8% вырастут цены на салаты "Цабар", продукты марки "Тиволь", соусы подорожают на 7%, а кетчуп – на 5%, выпечка, включая серию "Угат а-Баит", печенье "Аргалиот" и "Пети-Бер" подорожает на 7%.

Это второе повышение цен продукции "Осем" с начала года и четвертое за последние два года. Компания объясняет повышение цен подорожанием сырья и упаковочных материалов, производственных и логистических затрат как в Израиле, так и за рубежом.

Экономика
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