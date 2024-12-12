x
12 декабря 2024
|
последняя новость: 08:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2024
|
12 декабря 2024
|
последняя новость: 08:02
12 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Налоговое управление ужесточает надзор за опционами для работников хайтека

Хайтек
Налоги
время публикации: 12 декабря 2024 г., 07:41 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 07:41
Налоговое управление ужесточает надзор за опционами для работников хайтека
Flash90

Налоговое управление объявило, что с 1 января 2025 года компании, выделяющие своим работникам опционы на покупку акций компании, должны будут отчитываться о каждом этапе этого процесса через новую онлайн-платформу.

Различия в механизме реализации опционов имеют существенную разницу в налогообложении. Если опцион рассматривается как часть зарплаты, налог взимается по ставке подоходного налога, которая достигает 50%. Однако в определенных случаях реализация опциона рассматривается как операция на рынке капитала, и тогда с нее взимается налог на прибыль от капитала в размере 25%.

Новый механизм отчетности призвал увеличить прозрачность налогообложения данной сферы и стоимость разницы в подходах налогообложения для государственного бюджета.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 октября 2024

Религиозный суд: при разводе жена имеет право на опционы супруга
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 февраля 2024

"Ормат" предоставит работникам-резервистам пакет опционов на 2,5 млн шекелей