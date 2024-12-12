Налоговое управление ужесточает надзор за опционами для работников хайтека

Налоговое управление объявило, что с 1 января 2025 года компании, выделяющие своим работникам опционы на покупку акций компании, должны будут отчитываться о каждом этапе этого процесса через новую онлайн-платформу.

Различия в механизме реализации опционов имеют существенную разницу в налогообложении. Если опцион рассматривается как часть зарплаты, налог взимается по ставке подоходного налога, которая достигает 50%. Однако в определенных случаях реализация опциона рассматривается как операция на рынке капитала, и тогда с нее взимается налог на прибыль от капитала в размере 25%.

Новый механизм отчетности призвал увеличить прозрачность налогообложения данной сферы и стоимость разницы в подходах налогообложения для государственного бюджета.