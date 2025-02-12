Акции Alibaba подорожали на 8,5% на фоне сообщений о партнерстве с Apple в сфере ИИ

Акции Alibaba Group Holding подорожали на 8,5% по итогам торгов в среду, 12 февраля, показав лучшую динамику за последние два года. Это произошло на фоне публикаций The Wall Street Journal и других СМИ о прогрессе в партнерстве с Apple Inc. по внедрению функций искусственного интеллекта (ИИ) в смартфоны в Китае.

Apple подала заявку властям КНР на одобрение внедрения функционала Apple Intelligence, разработанного совместно с Alibaba. Процесс рассмотрения может занять несколько месяцев, отмечает "Интерфакс".

Apple Intelligence была представлена в 2024 году. Этот основанный на ИИ инструмент включает в себя улучшение работы голосового помощника Siri, а также новые возможности в сфере генерации текста и редактирования фотографий.

Китайские регуляторы настаивают на том, что для внедрения этой опции в смартфоны на территории КНР Apple должна сотрудничать с местной компанией. Ранее сообщалось, что она выбрала партнером Baidu, но в конце 2024 года источники сообщили о проблемах в совместной работе.

Конкуренты Apple на китайском рынке, включая Huawei, уже продают смартфоны с функциями ИИ. В результате выручка Apple в Китае снизилась на 11% за квартал, завершившийся в декабре.