x
12 февраля 2025
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 февраля 2025
|
12 февраля 2025
|
последняя новость: 13:47
12 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Акции Alibaba подорожали на 8,5% на фоне сообщений о партнерстве с Apple в сфере ИИ

Китай
Биржа
время публикации: 12 февраля 2025 г., 12:46 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 12:52
Акции Alibaba подорожали на 8,5% на фоне сообщений о партнерстве с Apple в сфере ИИ
AP Photo/Mark Schiefelbein

Акции Alibaba Group Holding подорожали на 8,5% по итогам торгов в среду, 12 февраля, показав лучшую динамику за последние два года. Это произошло на фоне публикаций The Wall Street Journal и других СМИ о прогрессе в партнерстве с Apple Inc. по внедрению функций искусственного интеллекта (ИИ) в смартфоны в Китае.

Apple подала заявку властям КНР на одобрение внедрения функционала Apple Intelligence, разработанного совместно с Alibaba. Процесс рассмотрения может занять несколько месяцев, отмечает "Интерфакс".

Apple Intelligence была представлена в 2024 году. Этот основанный на ИИ инструмент включает в себя улучшение работы голосового помощника Siri, а также новые возможности в сфере генерации текста и редактирования фотографий.

Китайские регуляторы настаивают на том, что для внедрения этой опции в смартфоны на территории КНР Apple должна сотрудничать с местной компанией. Ранее сообщалось, что она выбрала партнером Baidu, но в конце 2024 года источники сообщили о проблемах в совместной работе.

Конкуренты Apple на китайском рынке, включая Huawei, уже продают смартфоны с функциями ИИ. В результате выручка Apple в Китае снизилась на 11% за квартал, завершившийся в декабре.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 03 января 2025

Apple выплатит 95 млн долларов, чтобы урегулировать иск о прослушивании пользователей через Siri
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 мая 2024

ИИ не гарантирует объективности. Китайский чатбот следует доктрине Си Цзиньпина