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Экономика

Отчет ООН: восстановление Газы обойдется в 53 млрд долларов

Газа
Война с ХАМАСом
ООН
время публикации: 12 февраля 2025 г., 10:31 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 10:41
Отчет ООН: восстановление Газы обойдется в 53 млрд долларов
AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

Организация Объединенных Наций представила отчет, согласно которому, восстановление сектора Газы после военных действий обойдется в 53 миллиарда долларов. Из них 22,5 млрд потребуются в первые три года реконструкции.

"В нынешней ситуации точная оценка потребностей сектора невозможна. Тем не менее, предварительная оценка свидетельствует, что работы по реконструкции и восстановлению Газы потребуются огромные", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно документу, в 2024 году объем экономики сектора сократился на 83%, а безработица достигла 80%. 74% населения анклава живет ниже уровня бедности, в то время как в конце 2023 года этот показатель составлял 38%.

Отчет обозначает два немедленных приоритета: защита гражданского населения от эффектов военных действий и обеспечение фундаментальных нужд, в том числе – бесперебойного доступа к гуманитарной помощи.

Экономика
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