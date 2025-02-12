Отчет ООН: восстановление Газы обойдется в 53 млрд долларов

Организация Объединенных Наций представила отчет, согласно которому, восстановление сектора Газы после военных действий обойдется в 53 миллиарда долларов. Из них 22,5 млрд потребуются в первые три года реконструкции.

"В нынешней ситуации точная оценка потребностей сектора невозможна. Тем не менее, предварительная оценка свидетельствует, что работы по реконструкции и восстановлению Газы потребуются огромные", – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно документу, в 2024 году объем экономики сектора сократился на 83%, а безработица достигла 80%. 74% населения анклава живет ниже уровня бедности, в то время как в конце 2023 года этот показатель составлял 38%.

Отчет обозначает два немедленных приоритета: защита гражданского населения от эффектов военных действий и обеспечение фундаментальных нужд, в том числе – бесперебойного доступа к гуманитарной помощи.