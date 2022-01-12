Утверждена программа восстановления подземного водоносного слоя в Израиле

Комиссия по национальным инфраструктурам утвердила в среду, 12 января, программу сохранения и восстановления природных водных ресурсов страны.

Программа охватывает 125 квадратных километров открытой местности в различных районах страны, важных с гидрологической точки зрения, с целью обеспечения защиты и пополнения подземных водоносных слоев.

На этих территориях будут введены жесткие ограничения на строительство и на инфраструктурные работы.