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NEWSru.co.il :: Экономика12 января 2022 г., 20:42

Утверждена программа восстановления подземного водоносного слоя в Израиле

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Утверждена программа восстановления подземного водоносного слоя в Израиле

Комиссия по национальным инфраструктурам утвердила в среду, 12 января, программу сохранения и восстановления природных водных ресурсов страны.

Программа охватывает 125 квадратных километров открытой местности в различных районах страны, важных с гидрологической точки зрения, с целью обеспечения защиты и пополнения подземных водоносных слоев.

На этих территориях будут введены жесткие ограничения на строительство и на инфраструктурные работы.


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