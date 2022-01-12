Финкомиссия Кнессета утвердила указ о снижении комиссии, взимаемой пенсионными фондами с пенсионеров

Финансовая комиссия Кнессета утвердила указ о снижении максимальных комиссионных, взимаемых пенсионными фондами с членов, выходящих на пенсию, с 0,5% от накоплений до 0,3% от накоплений в год.

Этот шаг позволит членам пенсионных фондов, выходящим на пенсию с февраля 2022 года, экономить значительные суммы. Так, 0,2% разницы в комиссии с пенсионных накоплений в миллион шекелей составляют 2000 шекелей в год.

Следует отметить, что, в отличие от активных членов, которые могут сменить пенсионный фонд в любой момент, вышедшие на пенсию являются фактически заложниками тех фондов, в которых они состояли на момент выхода на пенсию. Поэтому фонды автоматически повышают размер комиссионных для них до максимального разрешенного законом. До сих пор это было 0,5% от накопленной суммы в год.

Указ о снижении комиссионных был подписан еще год назад, однако из-за политического кризиса только сегодня был утвержден финансовой комиссией и вступит в силу с февраля 2022 года.