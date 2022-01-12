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NEWSru.co.il :: Экономика12 января 2022 г., 16:23

Уровень инфляции в США достиг 7%

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Уровень инфляции в США достиг 7%

Индекс потребительских цен в США вырос в декабре 2021 года на 0,5%, доведя рост инфляции за последние 12 месяцев до 7%, рекордного уровня с 1982 года.

Базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) за последний год составила 5,5%, что является рекордным показателем с 1991 года.

Продукты питания подорожали за год на 6,5%, цены на автомобили со вторых рук – на 37,3%, энергоносители – на 29,3%, в том числе газ – на 49,6%.

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