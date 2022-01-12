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NEWSru.co.il :: Экономика12 января 2022 г., 16:13

Минфин разместил в Европе десятилетние облигации на 1,5 млрд евро под рекордно низкий процент

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Минфин разместил в Европе десятилетние облигации на 1,5 млрд евро под рекордно низкий процент

Главный аудитор министерства финансов Яхели Ротенберг провел во вторник, 11 января, публичную эмиссию государственных облигаций, номинированных в единой европейской валюте, на сумму 1,5 миллиарда евро.

10-летние облигации размещены по 0,625% годовых, что является рекордно низким купоном для израильских облигаций такого типа. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда 10-летние еврооблигации были размещены под 1,5% годовых.

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