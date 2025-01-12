Тибервиль получил 10 миллионов евро от "однофамильца" из Парижа

Поселок Тибервиль в Нормандии получает внезапное наследство, равное пяти годовым бюджетам, от парижанина, чье имя связано с этим населенным пунктом.

Роже Тибервиль, прожив долгую жизнь, так и не побывал в нормандской коммуне, в честь которой получил свою фамилию. От семьи он унаследовал недвижимость в Париже, работал метеорологом. В августе 2024 года, в возрасте 91 года, мужчина скончался, не оставив наследников. После его смерти мэр Тибервиля, где проживают 1773 человека, получил неожиданное известие: Роже Тибервиль завещал поселку большую часть своего состояния, оцененного в 10 миллионов евро, сообщает The Guardian.

Мэр Тибервиля, Гай Парис, рассказал, что местные жители и власти, удивленные и воодушевленные таким щедрым даром, теперь обсуждают, как лучше использовать полученные средства, сумма которых в пять раз превышает годовой бюджет населенного пункта.

Парис отметил, что единственной связью Роже Тибервиля с поселком, вероятно, было его имя. Он также упомянул, что благодетель жил Париже, владея четырьмя квартирами в юго-восточной части 15-го округа. Единственным пожеланием Тибервиля было, чтобы его прах был помещен в мемориальный памятник на кладбище "родного" поселка.

"Господин Тибервиль ничего не потребовал взамен за свое наследие, но мы обязаны ему хотя бы этим", – заявил мэр.