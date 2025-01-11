Четыре дня назад израильский концерт "Эльбит Маарахот" сообщил о получении от страны NATO контракта на поставку противодроновых систем на сумму 60 миллионов долларов.

Как сообщает газета "Гаарец", речь идет о Румынии. Утверждение издания основано на документах румынского суда, в котором рассматривался иск против победы "Эльбита", поданный израильским государственным концерном "Рафаэль".

Согласно этим документам, "Эльбит" и "Рафаэль" вышли в финал тендера, обойдя двух конкурентов из Германии и Италии. Одним из условий финального тура тендера было предоставление банковских гарантий на период 140 дней. Однако "Рафаэль" по ошибке подал гарантию на две недели короче требуемого срока, после чего его заявка даже не была рассмотрена и "Эльбит" был автоматически объявлен победителем.

Более того, "Рафаэль" не опротестовал результаты тендера в течение 10 дней после объявления результатов, когда он имел право на подачу протеста. В итоге, когда госконцерн все-таки подал протест, этот протест был отклонен судом.