Министр финансов против Банка Израиля и борьба с санкциями. Экономический обзор

Что Банк Израиля запретил коммерческим банкам? Кого шантажирует министр финансов? Когда в Израиле заработают "худые" банки?

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Министр финансов против Банка Израиля

Банк Израиля и банковская система были на этой неделе в центре внимания экономической прессы.

Министр финансов Бецалель Смотрич направил инспектору банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили письмо с требованием обеспечить банковские услуги израильтянам, попавшим под международные санкции, и с угрозой прямого законодательного вмешательства для вынуждения выполнения этого требования. В частности, глава минфина угрожал возложить на банки возмещение попавшим под санкции ущерба от отлучения от банковских услуг и обязать Банк Израиля открывать у себя текущие счета для фигурантов санкционных списков, если предыдущая мера не поможет.

Хотя несколько обладателей израильского паспорта уже пару лет пытаются освободить из-под санкций деньги, хранящиеся в израильских банках, письмо Смотрича было обусловлено отнюдь не заботой о правах Сергея Адоньева, попавшего под санкции США по "закону Магнитского", или партнеров Романа Абрамовича, а направлено на защиту жителей Иудеи и Самарии, попавших в различные санкционные списки за "экстремистскую деятельность". Справедливости ради следует отметить, что письмо было написано и отправлено еще до объявления пяти западных стран о введении санкций против самого Смотрича.

Что не менее важно, письмо было отправлено буквально за сутки до того, как Хахиашвили должен был опубликовать циркуляр для банков касательно политики соблюдения международных санкций, и министр прекрасно знал об этом, как и о том, что его угрозы малореализуемы (к счастью для нас, поскольку игнорирование банком существенных международных санкций приведет скорее не к отмене санкций, а к отлучению банка от международной банковской системы), и что противодействие санкциям – задача политического руководства, а не коммерческих банков.

Скорее его можно рассматривать как использование подходящего момента для демонстрации активной борьбы за интересы своего электората.

Опубликованный на следующий день Хахиашвили циркуляр оставил решение о предоставлении услуг фигурантам санкционных списков на усмотрение банков, однако обязал их сформировать четкую политику по данному вопросу с привлечением внешних специалистов и запретил им отказывать в предоставлении услуг автоматически и огульно, обязывая их рассматривать каждый случай и каждую услугу в отдельности, и уведомлять клиента об услугах, которые они могут получить и о тех, в которых им будет отказано.

Бецалель Смотрич против санкций

Противостоять санкциям, введенным Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Норвегией против него лично и против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, Смотрич также намерен через коммерческие банки, однако в этом случае ему не требуется посредничество Банка Израиля.

В ответ на объявление санкций Смотрич приказал отозвать у банков "Апоалим" и "Дисконт" выданное им разрешение на сотрудничество с банками Палестинской автономии. Поскольку банки автономии могут работать с внешним миром только через эти два израильских банка (которые, кстати, не горят желанием и были принуждены к этому правительством), отзыв разрешения означает, что банковская система автономии оказывается отрезанной от глобальных систем. То есть речь идет о своеобразном шантаже – если санкции не будут отозваны, они нанесут серьезный удар по экономике ПА. Будет ли этой угрозы достаточно – пока не ясно.

Банк Израиля против министерства финансов

Стычка Смотрича с Хахиашвили была на этой неделе не единственным противостоянием между министерством финансов и Банком Израиля.

В начале недели экономические СМИ сообщили, что в руководстве минфина началось обсуждение снижения налогов в рамках бюджета на 2026 год, аргументируемое неожиданно высокими налоговыми поступлениями в 2025 году.

Практически сразу после этого министерство финансов опубликовало так называемый "нумератор" – экономический прогноз на три следующих года, основанный на известных параметрах расходной части государственного бюджета – всех постоянных обязательствах и долгосрочных сделках, которые у государства нет возможности изменить. И в этом нумераторе спрогнозирован дефицит государственного бюджета в 2,8% ВВП в 2026, 2027 и 2028 годах, то есть сценарий, означающий возвращение Израиля к сокращению внешнего долга по отношению к ВВП.

Отчет и предшествовавшие ему пробные шары по поводу снижения налогов вызвали острую критику со стороны председателя Банка Израиля Амира Ярона. Выступая на посвященном госбюджету заседании правительства, на котором, кстати отсутствовали и Смотрич и глава правительства Биньямин Нетаниягу, Ярон раскритиковал минфин за излишний оптимизм.

По оценке Банка Израиля, дефицит в 2027-2028 годах составит 3,5-4% ВВП, означающие продолжение увеличения государственного долга. Профессор Ярон подчеркнул, что в министерстве финансов предпочли проигнорировать долгосрочное влияние рекомендаций комиссии Нагеля, говорящих о существенном повышении оборонных расходов на постоянной основе.

Глава центробанка также напомнил, что значительная часть излишков налоговых поступлений в первой половине 2025 года является следствием одноразовых факторов, и потому нельзя основывать на этом шаги по снижению налогов.

"Худые" банки для конкуренции

И в заключение еще одна банковская новость недели: британско-литовский онлайн-банк Revolut и израильская финтек-компания Rapyd ведут переговоры с Банком Израиля о получении ограниченной, или, как ее называют ивритские СМИ, "худой" лицензии на работу на израильском рынке.

"Худой" эту лицензию делает ограниченный выбор услуг, которые такой банк сможет предоставлять в Израиле. В основном речь идет о кредитовании и о депозитах, то есть о тех услугах, в которых обе компании смогут составить реальную конкуренцию израильским коммерческим банкам.

Revolut уже давно ведет переговоры о получении полноформатной банковской лицензии, и еще в 2023 году получил идентификационный код для подключения к израильским платежным системам. Однако дальше этого процесс оформления не продвинулся. Также получивший идентификационный код кредитный кооператив "Офек" застрял на стадии мобилизации капитала для начала банковской деятельности и сейчас находится в процессе слияния с некоммерческой кредитной организацией "Оген", и насколько этот процесс затянется и будет ли он в итоге успешным, также не ясно. Фактически единственным новым банком за последние десятилетия все еще остается цифровой банк Zero, но на данном этапе его влияние на конкуренцию минимально.

Появление сразу двух дополнительных игроков в сегменте, в котором сейчас у израильской банковской пятерки нет никакого интереса в конкуренции друз с другом, должно в конечном итоге вынудить банки повысить проценты по вкладам в розничном сегменте. Вопрос, как обычно, утыкается в сроки получения лицензий.