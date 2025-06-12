x
12 июня 2025
|
последняя новость: 13:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июня 2025
|
12 июня 2025
|
последняя новость: 13:50
12 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В Нидерландах требуют объявить служебных собак товаром двойного назначения, и не продавать Израилю

Животные
Нидерланды
время публикации: 12 июня 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 13:38

Нидерландская Партии защиты животных требует от правительства страны объявить служебных собак товаром двойного назначения, требующим специального разрешения на экспорт.

Согласно информации, опубликованной в программе Nieuwsuur телекомпании NPO, на текущий момент для экспорта служебных собак требуется только сертификат Нидерландского агентства по безопасности пищевых продуктов и товаров (NVWA), как и для обычных домашних животных.

Одной из целей требования является запрет на их поставку Израилю. С начала войны в Газе NVWA выдало 110 ветеринарных сертификатов трем компаниям для экспорта таких собак в Израиль.

В компаниях подчеркивают, что речь идет о собаках, предназначенных для поиска наркотиков и взрывных устройств.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 07 апреля 2025

Правительство Нидерландов ужесточило условия оборонного экспорта в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 января 2025

Нидерланды покупают израильские вооружения несмотря на протесты в парламенте