В Нидерландах требуют объявить служебных собак товаром двойного назначения, и не продавать Израилю

Нидерландская Партии защиты животных требует от правительства страны объявить служебных собак товаром двойного назначения, требующим специального разрешения на экспорт.

Согласно информации, опубликованной в программе Nieuwsuur телекомпании NPO, на текущий момент для экспорта служебных собак требуется только сертификат Нидерландского агентства по безопасности пищевых продуктов и товаров (NVWA), как и для обычных домашних животных.

Одной из целей требования является запрет на их поставку Израилю. С начала войны в Газе NVWA выдало 110 ветеринарных сертификатов трем компаниям для экспорта таких собак в Израиль.

В компаниях подчеркивают, что речь идет о собаках, предназначенных для поиска наркотиков и взрывных устройств.