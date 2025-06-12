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Экономика

Курс валют в Израиле 12 июня 2025 года: доллар и евро очень резко подорожали

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 12 июня 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 15:39
Курс валют в Израиле 12 июня 2025 года: доллар и евро очень резко подорожали
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 12 июня, валютные торги завершились очень резким повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Особенно резко шекель упал по отношению к евро.

Курс доллара вырос на 1,941% и составил 3,571 шекеля за $1. Курс евро вырос на 3,443% и составил 4,144 шекеля за €1.

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