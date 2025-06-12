Курс валют в Израиле 12 июня 2025 года: доллар и евро очень резко подорожали

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 12 июня, валютные торги завершились очень резким повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Особенно резко шекель упал по отношению к евро.

Курс доллара вырос на 1,941% и составил 3,571 шекеля за $1. Курс евро вырос на 3,443% и составил 4,144 шекеля за €1.