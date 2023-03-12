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    Экономика

    Закрылся израильский филиал Silicon Valley Bank, около 40 сотрудников уволены

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    Закрылся израильский филиал Silicon Valley Bank, около 40 сотрудников уволены
    AP Photo/Jeff Chiu

    Отдел технологий медиакорпорации "Кешет" (tech12) сообщил в воскресенье, 12 марта, о закрытии израильского филиала американского Silicon Valley Bank. Около 40 сотрудников филиала утром получили электронное письмо в котором говорится о приостановке деятельности банка. Также головной офис уведомлял, что ограниченное количество банковских служащих продолжат работать в течение 45 дней. tech12 отмечает, что это, видимо, связано с подготовкой к продаже банка.

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    Сайт "Мако" написал, что отделение на улице А-Арбаа в Тель-Авиве в воскресенье с утра оставалось закрытым. Служащие банка не отвечали на звонки, хотя, как сообщалось в СМИ, в пятницу и субботу, они общались с корпоративными клиентами.

    Генеральный директор израильского филиала Моше Коэн в субботу, 11 марта, опубликовал в социальной сети LinkedIn сообщение, в котором попрощался со всеми сотрудниками и поблагодарил их за работу, а также подвел итоги своей деятельности. При этом он не написал прямо, что все сотрудники банка и он сам уволены.

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