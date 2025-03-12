Отчет ЦСБ выявил снижение темпов продажи квартир

Отчет, опубликованный Центральным статистическим бюро, свидетельствует, что в январе 2025 года в Израиле было продано 7373 квартиры, что на 37% меньше, чем в декабре 2024 года, и на 16% меньше, чем за первый месяц минувшего года.

Только 2910 из проданных квартир были новыми – это почти на 54% меньше, чем в декабре. К концу января 2025 года на продажу было выставлено 77650 квартир – на 2,1% больше, чем к концу декабря.

Первое место по общему числу проданных квартир занимает Тель-Авив. С ноября 2024 по январь 2025 здесь была продана 871 квартира. На втором месте Иерусалим – 767 квартир, на третьем – Офаким – 760 квартир.

Тель- Авив – лидер и по числу выставленных на продажу квартир. Здесь их 8975. В Иерусалиме – 7354 и в Бат-Яме - 4137 квартиры.