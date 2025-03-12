ЕС вводит ответные пошлины против США

Европейская комиссия объявила о введении пошлин на импорт американской продукции в страны Евросоюза на общую сумму 26 миллиардов евро.

Объявление стало зеркальной мерой на введение США пошлин на импорт алюминия и стали на 25%, а также на намерение ввести общие пошлины на импорт из ЕС со 2 апреля.

Новые пошлины Евросоюза вступят в силу с 1 апреля. В первую очередь речь идет об американском виски, джинсах, мотоциклах. Также планируется введение пошлин на американскую сельхозпродукцию и промышленное оборудование, однако их список еще не согласован.