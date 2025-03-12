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Экономика

ЕС вводит ответные пошлины против США

США
Импорт и экспорт
Европейский Союз
время публикации: 12 марта 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 12 марта 2025 г., 09:58
ЕС вводит ответные пошлины против США
AP Photo/Armando Franca

Европейская комиссия объявила о введении пошлин на импорт американской продукции в страны Евросоюза на общую сумму 26 миллиардов евро.

Объявление стало зеркальной мерой на введение США пошлин на импорт алюминия и стали на 25%, а также на намерение ввести общие пошлины на импорт из ЕС со 2 апреля.

Новые пошлины Евросоюза вступят в силу с 1 апреля. В первую очередь речь идет об американском виски, джинсах, мотоциклах. Также планируется введение пошлин на американскую сельхозпродукцию и промышленное оборудование, однако их список еще не согласован.

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