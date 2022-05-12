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NEWSru.co.il :: Экономика12 мая 2022 г., 13:49

Власти Украины изъяли активы Сбербанка и российской корпорации развития

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Власти Украины изъяли активы Сбербанка и российской корпорации развития

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии 99,77% активов Проминвестбанка, владельцем которого является российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

Изъяты также 100% акций Международного резервного банка Украины, принадлежащего российскому Сбербанку. Об это сообщает украинская редакция агентства "Интерфакс".

"В доход государства может быть направлено около 26 млрд грн. Это денежные средства, ОВГЗ, депозитные сертификаты… Понятно, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы", - заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.


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