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NEWSru.co.il :: Экономика12 мая 2022 г., 11:12

Израиль и Эквадор подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

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Президент Эквадора Гийермо Лассо

Министр науки и технологии Израиля Орит Фаркаш а-Коэн и министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в научно-технологической области.

Документ был подписан в ходе визита в Израиль президента Эквадора. Гийермо Лассо стал первым эквадорским президентом, приехавшим в еврейское государство. "Цель визита – расширения сотрудничество в наукоемкой области, в том числе – в бизнесе. Израиль – один из лидеров в сфере высоких технологий", - заявил глава государства.

"Я приветствую президента, прибывшего в Израиль с первым, важным визитом. Открытие в Иерусалиме центра инноваций будет содействовать развитию технологического сотрудничества наших стран", - сказала Фаркаш а-Коэн.


Президента сопровождает около 100 политиков, чиновников и предпринимателей. С делегацией в Израиль прибыли 50 специалистов в сфере высоких технологий. Они останутся на две недели, чтобы ознакомиться с израильским опытом.

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