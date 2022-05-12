Siemens уходит из России

Руководство германского концерна Siemens выступило с заявлением, в котором сообщается о прекращении работы на российском рынке. Основанием для этого стало вторжение России в Украину.

"Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине. Мы сконцентрируемся на поддержке наших сотрудников и на оказании гуманитарной помощи. Процесс ухода из России будет упорядоченным", - сообщил генеральный директор концерна Роланд Буш.

У компании около 3000 сотрудников в России. После вторжения в Украину ей было принято решение отказаться от новых операций в России и прекратить поставки. Международные санкции существенным образом ограничили ее свободу действий на российском рынке.