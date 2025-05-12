x
12 мая 2025
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 мая 2025
|
12 мая 2025
|
последняя новость: 21:46
12 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Сокращение стажировки адвокатов утверждено к итоговому чтению

время публикации: 12 мая 2025 г., 21:41 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 21:41
Flash90. Фото: М.Альстер

Комиссия Кнессета по законодательству и праву утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, сокращающий срок стажировки адвокатов с полутора лет до года.

Де-факто срок стажировки уже был сокращен временным постановлением по инициативе министра юстиции Ярива Левина, которое действует до декабря 2025 года.

Законопроект призван сделать сокращение срока стажировки постоянным.

Коллегия адвокатов выступает против данного шага, предлагая продлить срок действия временного постановления и за это время пересмотреть порядок обучения и стажировки юристов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook