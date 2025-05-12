Сокращение стажировки адвокатов утверждено к итоговому чтению

Комиссия Кнессета по законодательству и праву утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект, сокращающий срок стажировки адвокатов с полутора лет до года.

Де-факто срок стажировки уже был сокращен временным постановлением по инициативе министра юстиции Ярива Левина, которое действует до декабря 2025 года.

Законопроект призван сделать сокращение срока стажировки постоянным.

Коллегия адвокатов выступает против данного шага, предлагая продлить срок действия временного постановления и за это время пересмотреть порядок обучения и стажировки юристов.