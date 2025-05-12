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Экономика

Банк Израиля: разрыв в ставках по депозитам между разными банками достигает 2,5%

время публикации: 12 мая 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 19:30

Банк Израиля опубликовал сравнительное исследование по двум самым популярным видам банковских депозитов, сравнив медианные показатели, предлагавшиеся по ним пятью крупнейшими израильскими банками в период с ноября 2023 года по февраль 2025 года.

В первой половине указанного периода самую высокую медианную ставку по годовому депозиту под постоянный процент предлагал банк "Апоалим", тогда как самую низкую поочередно банки "Бейнлеуми", "Дисконт" и "Мизрахи-Тфахот".

Однако во второй половине периода ситуация кардинально изменилась, и "Апоалим" начал предлагать самую низкую ставку по таким депозитам, а самую высокую предлагал банк "Леуми".

Разрыв между самой высокой и самой низкой медианными ставками по депозиту на год под постоянный процент от 0,75% до 1,75%.

В депозитах под переменный процент самое длительное время лучшие условия предлагал банк "Апоалим", который в конце периода проверки уступил лидерство банку "Дисконт". Самый низкий процент по таким вкладам практически все это время предлагал банк "Бейнлеуми".

Разрыв между самой высокой и самой низкой медианными ставками по депозиту под переменный процент на месяц колебался от 0,75% до 2,5%.

Экономика
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