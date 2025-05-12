Дефицит госбюджета снизился на 0,1%

Офис главного аудитора министерства финансов сообщил, что в апреле 2025 года дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев составил 5,1% от ВВП (104,7 млрд шекелей), снизившись на 0,1%.

Дефицит госбюджета в апреле составил 11,1 миллиарда шекелей. Поскольку в апреле уже был утвержден государственный бюджет на 2025 год, размер государственных расходов в этом месяце резко вырос до 59,5 миллиардов шекелей по сравнению с 40-45 миллиардами шекелей в месяц в начале года.

При этом главный аудитор подчеркивает, что текущий показатель искажен сдвигом налоговых поступлений в 2024 году с апреля на май, что привело к искусственному повышению государственных доходов в мае 2024 года, которое будет нейтрализовано уже в следующем месяце, и что реальный дефицит госбюджета составляет на текущий момент 5,4%.