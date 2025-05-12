Мири Регев парализует движение поездов, чтобы обеспечить транспортом "харедим"

Министерство транспорта сообщило, что в четверг и пятницу (15 и 16 мая) поезда из центра и юга страны будут перенаправлены для обслуживания специального маршрута в Кармиэль, который будет перевозить ультрарелигиозных паломников, направляющихся на Лаг ба-Омер на гору Мерон. Для них будут выделены также сотни автобусов, как снятых с маршрутов общественного транспорта, так и частных.

Как сообщает в понедельник, 12 мая, новостная служба 12 канала ИТВ, "Ракевет Исраэль" уведомила о том, что в четверг с 09:00 до 13:00 будет прекращено движение поездов по линии Беэр-Шева – Тель-Авив через южные станции, временно также не будут действовать поезда Хайфа-Кармиэль, а станция "Кармиэль" будет закрыта для обычной работы.

Изменения движения существенно повлияют на обслуживание остальных пассажиров, включая солдат, студентов и жителей периферии. Министерство транспорта утверждает, что предоставление общественного транспорта для доставки паломников на гору Мерон это "скоординированная транспортная операция", цель которой – обеспечить безопасный доступ "харедим" на праздник и предотвратить нарушение шаббата.

Обойдется эта операция государственной казне в 12,5 миллиона шекелей. Представители общественных организаций, которые борются за доступность общественного транспорта, выступили с критикой решения минтранса. Движение "Исраэль Хофешет" – "Свободный Израиль" – направило обращения к министру транспорта Мири Регев, генеральному директору минтранса и генеральному директору "Ракевет Исраэль", требуя вернуть поезда к обычному расписанию и обеспечить равноправное обслуживание для всех категорий населения.

В обращении утверждается, что это беспрецедентное и дискриминационное решение, и ранее никогда государство не субсидировало и не обеспечивало транспортом крупные светские мероприятия, такие как чемпионаты Израиля или Фестигаль.