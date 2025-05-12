Трамп подпишет указ о снижении цен на лекарства на сумму, доходящую до 80%

Президент США Дональд Трамп заявил, что 12 мая подпишет указ, снижающий на 30%-80% цены на фармацевтическую продукцию. Цены на лекарства в США значительно выше, чем в других странах, снизить их пытался и предшественник Трампа Джо Байден.

"Мы проводим политику максимального приоритета, Американцы будут платить за лекарства не больше, чем жители стран с самыми низкими ценами. Расходы американцев на медицину значительно сократятся, а США сэкономят миллиарды долларов", – сообщил президент в социальной сети X.

На данный момент неясно, как это будет работать, и распространится ли на Medicare и Medicaid. Можно предположить, что инициатива вызовет недовольство фармацевтических концернов.