x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 07:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 07:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд обязал взимать налог в Израиле с американской Coca-Cola Company

время публикации: 12 сентября 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 07:10
Суд обязал взимать налог в Израиле с американской Coca-Cola Company
Chaim Goldberg/Flash90

Суд по экономическим вопросам в составе Тель-Авивского окружного суда отклонил апелляцию "Центральной компании прохладительных напитков", пытавшейся оспорить налоговые оценки, выставленные ей за роялти, которые она выплачивает американской Coca-Cola Company за эксклюзивное использование её брендов в стране.

Для продажи напитков Coca-Cola в Израиле, израильская компания покупает концентраты у авторизованного поставщика американской Coca-Cola. Она готовит различные напитки Coca-Cola на своих заводах с добавлением различных ингредиентов, разливает напиток по бутылкам и доставляет напитки в точки продаж.

Суд подтвердил позицию налогового управления, согласно которому "Центральная компания прохладительных напитков" должна платить американской Coca-Cola за покупаемые концентраты, вычитая из платежей налог на роялти, который должен перечисляться налоговому управлению.

"Центральная компания прохладительных напитков" сообщила, что оспорит решение в Верховном суде.

В случае с Coca-Cola речь идет о выплатах налогов в десятки миллионов шекелей в год, однако решение, которое будет вынесено Верховным судом, будет прецедентом для всех международных компаний, получающих роялти за производство своей продукции в Израиле по лицензии.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 апреля 2024

Coca-Cola Israel повышает цены на пиво, соки и молочную продукцию
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 ноября 2023

Coca-Cola Israel выплатит каждому работнику 4000 шекелей