Суд обязал взимать налог в Израиле с американской Coca-Cola Company

Суд по экономическим вопросам в составе Тель-Авивского окружного суда отклонил апелляцию "Центральной компании прохладительных напитков", пытавшейся оспорить налоговые оценки, выставленные ей за роялти, которые она выплачивает американской Coca-Cola Company за эксклюзивное использование её брендов в стране.

Для продажи напитков Coca-Cola в Израиле, израильская компания покупает концентраты у авторизованного поставщика американской Coca-Cola. Она готовит различные напитки Coca-Cola на своих заводах с добавлением различных ингредиентов, разливает напиток по бутылкам и доставляет напитки в точки продаж.

Суд подтвердил позицию налогового управления, согласно которому "Центральная компания прохладительных напитков" должна платить американской Coca-Cola за покупаемые концентраты, вычитая из платежей налог на роялти, который должен перечисляться налоговому управлению.

"Центральная компания прохладительных напитков" сообщила, что оспорит решение в Верховном суде.

В случае с Coca-Cola речь идет о выплатах налогов в десятки миллионов шекелей в год, однако решение, которое будет вынесено Верховным судом, будет прецедентом для всех международных компаний, получающих роялти за производство своей продукции в Израиле по лицензии.