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Экономика

"Кан-11": Смотрич предложит коалиции закрыть пять "ненужных" министерств

время публикации: 11 сентября 2024 г., 22:46 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 22:49
"Кан-11": Смотрич предложит коалиции закрыть пять "ненужных" министерств
Chaim Goldberg/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", министр финансов Бецалель Смотрич в рамках программы по сокращению бюджета предложит закрыть пять министерств.

Ожидается, что каждой из коалиционных партий будет предложено самостоятельно выбрать для закрытия одно из своих министерств.

При этом в сообщении телеканала напоминалось, что уже несколько лет специалисты минфина говорят о необходимости расформировать как минимум десять министерств.

Экономика
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