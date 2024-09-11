"Кан-11": Смотрич предложит коалиции закрыть пять "ненужных" министерств

По информации телеканала "Кан-11", министр финансов Бецалель Смотрич в рамках программы по сокращению бюджета предложит закрыть пять министерств.

Ожидается, что каждой из коалиционных партий будет предложено самостоятельно выбрать для закрытия одно из своих министерств.

При этом в сообщении телеканала напоминалось, что уже несколько лет специалисты минфина говорят о необходимости расформировать как минимум десять министерств.