Пилот "Эль-Аля" приказал выгрузить чемоданы пассажиров, возвращавшихся из Лондона

Рейс ly0312 авиакомпании "Эль-Аль", который должен был вылететь в начале этой недели из Лондона, принял пассажиров и багаж и начал выруливать на взлетную полосу, когда внезапно развернулся и вернулся к терминалу.

Пилот самолета сообщил пассажирам, что в связи с погодными условиями и с длиной взлетной полосы он считает самолет слишком тяжелым для безопасного взлета, и приказал выгрузить весь багаж.

В итоге самолет прилетел в Израиль без багажа и, как сообщает служба новостей N12, значительная часть багажа до сих пор остается в Лондоне. Авиакомпания утверждает, что весь багаж уже в Израиле и она занимается его доставкой пассажирам.