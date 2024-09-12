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Экономика

Samsung проведет массовые сокращения до конца года

время публикации: 12 сентября 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 10:28
Samsung проведет массовые сокращения до конца года
AP Photo/Ahn Young-joon

Южнокорейская корпорация Samsung, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере производства электроники, намерена уволить до 30% штата, составляющего на текущий момент 268 тысяч человек.

Как сообщает Reuters, Samsung приказала своим дочерним предприятиям по всему миру до конца текущего года сократить на 15% штат отделов маркетинга и продаж и до 30% штат административных сотрудников. Производственный штат компании сокращаться не будет.

Причина сокращений – ухудшение положения корпорации на двух основных рынках – полупроводников и смартфонов.

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