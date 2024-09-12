Samsung проведет массовые сокращения до конца года

Южнокорейская корпорация Samsung, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере производства электроники, намерена уволить до 30% штата, составляющего на текущий момент 268 тысяч человек.

Как сообщает Reuters, Samsung приказала своим дочерним предприятиям по всему миру до конца текущего года сократить на 15% штат отделов маркетинга и продаж и до 30% штат административных сотрудников. Производственный штат компании сокращаться не будет.

Причина сокращений – ухудшение положения корпорации на двух основных рынках – полупроводников и смартфонов.