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"Глобс": минтранс и минфин изменили позицию и поддержали создание региональных транспортных управлений

время публикации: 12 сентября 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 09:53
"Глобс": минтранс и минфин изменили позицию и поддержали создание региональных транспортных управлений
Фото NEWSru.co.il

Министр транспорта Мири Регев дала согласие на продвижение идеи создания региональных транспортных управлений, которым будут переданы функции министерства транспорта и муниципалитетов в сфере общественного транспорта в соответствующих районах, сообщает "Глобс".

Идея создания региональных транспортных управлений продвигается еще с 2007 года, поскольку на текущий момент решения касательно автобусных маршрутов и месторасположений автобусных остановок все еще принимаются на уровне министерства, которое до сих пор отказывалось делегировать полномочия.

По данным "Глобс", министерство финансов поддерживает инициативу и стороны будут продвигать соответствующий законопроект в рамках Закона о государственном регулировании на 2025 год. На первом этапе планируется создание региональных транспортных управлений для Тель-Авивской и Иерусалимской агломераций.

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