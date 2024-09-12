"Глобс": минтранс и минфин изменили позицию и поддержали создание региональных транспортных управлений

Министр транспорта Мири Регев дала согласие на продвижение идеи создания региональных транспортных управлений, которым будут переданы функции министерства транспорта и муниципалитетов в сфере общественного транспорта в соответствующих районах, сообщает "Глобс".

Идея создания региональных транспортных управлений продвигается еще с 2007 года, поскольку на текущий момент решения касательно автобусных маршрутов и месторасположений автобусных остановок все еще принимаются на уровне министерства, которое до сих пор отказывалось делегировать полномочия.

По данным "Глобс", министерство финансов поддерживает инициативу и стороны будут продвигать соответствующий законопроект в рамках Закона о государственном регулировании на 2025 год. На первом этапе планируется создание региональных транспортных управлений для Тель-Авивской и Иерусалимской агломераций.