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Экономика

11 месяцев с начала войны: каждый четвертый стартап в Израиле перевел часть деятельности за границу

время публикации: 12 сентября 2024 г., 08:49 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 08:49

Согласно данным организации Startup Nation Central, с начала Войны "Железных мечей" 24% израильских стартапов перевели часть своей деятельности за границу, чтобы предотвратить сбои в своей работе.

Около 30% компаний планируют поступит так же в течение ближайшего года.

49% компаний сообщили, что в течение года столкнулись с отменой уже согласованных инвестиций.

Из стартапов, действующих на севере Израиля, 40% планируют перенос деятельности за границу.

При этом в целом год для сегмента стартап-компаний в израильском хайтеке достаточно хороший. С октября 2023 года по август 2024 года было мобилизовано 7,8 млрд долларов инвестиций, практически столько же, сколько за предшествовавший мирный период. Средний размер раунда инвестиции составил 21 миллион долларов – максимум с 2021 года, а медианный размер раунда инвестиции – 8,5 миллионов долларов, что является абсолютным рекордом.

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