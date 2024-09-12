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Экономика

Суд отклонил попытки родственников оспорить завещание покойного, с которым они не общались 20 лет

время публикации: 12 сентября 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 11:38

Суд по семейным вопросам в Тель-Авиве отклонил иск с требованием признать незаконным завещание, в котором покойный оставил 15 миллионов шекелей своему другу и своему соседу.

Истцы утверждали, что на завещателя оказывалось незаконное воздействие с целью убедить его лишить наследства членов семьи, и оставить все деньги другу и соседу.

Однако при рассмотрении дела выяснилось, что родственники не общались с покойным с начала 2000-х годов, и что последние годы его жизни за ним ухаживали его друг и его сосед, делавшие для него покупки, делившие с ним досуг и помогавшие ему добраться до синагоги и вернуться домой.

Свидетельские показания очевидцев и анализ медицинских документов назначенного судом эксперта показали, что в период составления завещания когнитивные способности покойного были в норме.

Вынося свое решение отметил, что истцы не могут утверждать, что на покойного оказывалось давление, поскольку не общались с ним последние 20 лет и не имеют ни малейшего представления о его жизни в этот период.

Экономика
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