Снижен акциз на топливо: бензин дешевеет на 50 агорот за литр

Финансовая комиссия Кнессета утвердила решение о значительном снижении акциза на топливо. В ночь на 14 апреля оно подешевеет на 50 агорот за литр. Государственной казне это обойдется в 850 миллионов шекелей.

За литр бензина с октановым числом 95, который сейчас при самообслуживании стоит 7,44 шекеля, нужно будет заплатить 6,94 шекеля. В Эйлате цены снизятся с 5,36 до 5,93 шекеля за литр.

Цены на бензин останутся сниженными на протяжении трех с половиной месяцев, а на дизельное топливо – двух с половиной месяцев. Вместе с этим отмечается, что, если рост государственных доходов продолжится, будет взвешена возможность дальнейшего снижения акциза.

О том, что цены будут снижены, около недели назад объявил министр финансов Авигдор Либерман. Пресс-служба ведомства тогда отметила, что это стало возможным благодаря увеличению доходов государства в четвертом квартале 2021 года и высоким показателям роста израильской экономики.

"Министр финансов подчеркнул, что продолжит принимать решения только на основе реальных экономических показателей. Снижение акцизов на топливо приведет к сокращению затрат на производство и, следовательно, к снижению стоимости жизни", - говорилось в заявлении.