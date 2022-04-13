Финкомиссия одобрила закон о налоговых льготах для работающих родителей

Финансовая комиссия одобрила ко второму и третьему чтениям на пленарном заседании Кнессета закон о налоговых льготах для работающих родителей и об увеличении пособия по занятости для низкооплачиваемых работников.

Закон предусматривает:

1. Налоговые льготы для работающих семей, которые позволят родителям сэкономить в среднем 5332 шекелей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 12 лет.

2. Надбавка в 40% к пособию по занятости для низкооплачиваемых работников "маанак авода" (изначально составляла 20% и увеличенная по требованию председателя комиссии до 40%).

3. В целях поощрения выхода на рынок труда молодежи принято решение о снижении возраста получения пособия до 21 года.

4. Как и во времена коронакризиса, работники, трудоустроенные у своих родственников, также будут иметь право на получение этого пособия.

Председатель финансовой комиссии Кнессета депутат Алекс Кушнир ("Наш дом Израиль") заявил по этому поводу: "В течение парламентских каникул я еженедельно созывал заседания финансовой комиссии, чтобы подготовить экономическую программу министра финансов ко второму и третьему чтению в пленуме Кнессета. Основная цель – увеличение свободного дохода 610 000 семей".