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    Экономика

    МВФ дал самый плохой прогноз по глобальной экономике с 1990 года

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    МВФ дал самый плохой прогноз по глобальной экономике с 1990 года
    AP Photo/Jose Luis Magana

    Международный валютный фонд опубликовал новый обзор состояния глобальной экономике, в котором снизил прогноз роста на 2023 год с 2,9% до 2,8%. При этом рост развитых экономик составит 1,3%.

    Глобальные темпы инфляции снизятся на 1,7%, однако все еще останутся высокими, на уровне 7%.

    При менее оптимистичном сценарии, включающем усугубление проблем финансового сектора, глобальная экономика вырастет на 2,5%, а экономики развитых стран – менее чем на 1%.

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    Среднесрочный прогноз аналитиков фонда, согласно которому в ближайшие пять лет темпы роста глобальной экономики не превысят 3% в год, является худшим с начала публикации прогнозов в 1990 году.

    "В среднесрочной перспективе глобальная экономика не сможет вернуться к допандемийным показателям роста из-за замедления роста рынка труда, вторжения России в Украину, Брекзита, инфляционного давления, а также из-за того, что такие страны как Китай и Южная Корея уже существенно повысили свой уровень жизни.

    Аналитики улучшили прогноз по темпам роста экономик США и Евросоюза на 2023 год с 1,4% и 0,7% до 1,6% и 0,8% соответственно. В 2024 году прогнозируемый рост ВВП этих регионов составит 1,3% и 1,8% соответственно.

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    Прогнозируемый рост ВВП Израиля – 2,1% в 2023 году и 3,4% в 2024 году. Это один из самых высоких показателей для развитых экономик, наряду с Ирландией и Южной Кореей. Из развитых стран рецессия (снижение ВВП) в 2023 году прогнозируется в Дании и Великобритании. ВВП Германии в 2023 году вырастет всего на 0,2%.

    Прогноз роста экономики Китая на 2023 год – 4,5%, а на 2024 год – 3,4%. Это существенно ниже допандемийных показателей. Рост ВВП Индии составит 6,3% и 6% соответственно.

    Прогнозируемый экономический рост на 2023 и 2024 годы в Беларуси – 1,2% и 0,7%, в России – 1,3% и 0,7%, в Венгрии – 3,2% и 3,5%, в Турции – 3,6% и 3%.

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