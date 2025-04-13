Израиль лидирует в мире по концентрации ИИ-специалистов

Израиль является страной с "самой высокой концентрацией специалистов по искусственному интеллекту", пишет "Калькалист" со ссылкой на анализ данных LinkedIn за 2024 год. Специалисты этого профиля за прошлый год составляли в Израиле почти 2% рабочей силы.

По данным отчета LinkedIn "Концентрация работников ИИ", основанного на данных, собранных из учетных записей пользователей в 2024 году, в Израиле таких специалистов 1,98% от общей численности рабочей силы в стране. На втором месте Сингапур – 1,64%. За ним следуют Люксембург – 1,44%, Эстония – 1,17%, а Швейцария – 1,16%.

Причем ТОП-5 остался неизменным по сравнению с 2023 годом.