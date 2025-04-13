Alphabet и Nvidia инвестируют в новый стартап Суцкевера
время публикации: 13 апреля 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 08:51
Alphabet и Nvidia инвестируют в стартап Safe Superintelligence (SSI), созданный Ильей Суцкевером – разработчиком ChatGPT и сооснователем OpenAI, пишет Reuters.
В публикации SSI через несколько месяцев после своего запуска назван "одним из самых ценных стартапов в области искусственного интеллекта".
Отмечается, что SSI недавно был оценен в 32 миллиарда долларов.
Агентство Reuters не смогло выяснить точные условия инвестиций Alphabet и Nvidia в SSI. Представители всех трех компаний отказались от комментариев.