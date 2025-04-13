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Экономика

Alphabet и Nvidia инвестируют в новый стартап Суцкевера

ИИ
Стартап
Инвестиции
время публикации: 13 апреля 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 08:51
Alphabet и Nvidia инвестируют в новый стартап Суцкевера
Wikipedia. Eladkarmel

Alphabet и Nvidia инвестируют в стартап Safe Superintelligence (SSI), созданный Ильей Суцкевером – разработчиком ChatGPT и сооснователем OpenAI, пишет Reuters.

В публикации SSI через несколько месяцев после своего запуска назван "одним из самых ценных стартапов в области искусственного интеллекта".

Отмечается, что SSI недавно был оценен в 32 миллиарда долларов.

Агентство Reuters не смогло выяснить точные условия инвестиций Alphabet и Nvidia в SSI. Представители всех трех компаний отказались от комментариев.

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