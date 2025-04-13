Alphabet и Nvidia инвестируют в новый стартап Суцкевера

Alphabet и Nvidia инвестируют в стартап Safe Superintelligence (SSI), созданный Ильей Суцкевером – разработчиком ChatGPT и сооснователем OpenAI, пишет Reuters.

В публикации SSI через несколько месяцев после своего запуска назван "одним из самых ценных стартапов в области искусственного интеллекта".

Отмечается, что SSI недавно был оценен в 32 миллиарда долларов.

Агентство Reuters не смогло выяснить точные условия инвестиций Alphabet и Nvidia в SSI. Представители всех трех компаний отказались от комментариев.